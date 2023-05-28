Halk TV'de seçim sonuçları moralleri bozdu Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda veri akışı sürerken Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu belirtildi. ANKA verilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne geçmesiyle yüzler düştü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarını heyecanla bekliyor.

AA'da veri akışı devam ederken muhalif kanallarda ANKA'nın sonuçları yayınlandı.

Yayının devam ettiği süreçte CHP Lideri'nin önde olduğunu belirten kanallardan biri de Halk TV oldu.

İsmail Saymaz ve Emin Çapa'nın değerlendirmeler yaptığı kanalda, yüzler gülerken dengeler bir anda değişti.

Halk TV'de moraller bozuldu

ANKA verilerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öne geçmesiyle yayında gerginlik oldu.

Dikkat çeken o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51,35 olurken, Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüzde 48,65 olduğu ekranlara yansıtıldı.