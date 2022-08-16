Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'daki kaçak yapısı

CHP'li İBB yönetimi, Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'de Boğaz'a bakan lüks villasının kaçak katına göz yumdu, AK Parti'den tepki yükseldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayalini kurduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için medya ile ilişkilerini sıkılaştırdı.

Muhalif medyaya yoğun şekilde reklam vermeye başlayan İBB yönetimi, kendi propagandasını yaptırmaya başladı.

İmamoğlu'nun medya ile ilişkisi bununla da sınırlı değil.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu'nda lüks bir villası var.

Boğaz'da çivi bile çakmanın mümkün olmadığı bölgedeki bu villada, Cafer Mahiroğlu'nun isteği üzerine çalışma başlatıldı.

Villaya yapılan kaçak kat çalışmaları çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

"Neden göz yumuyorsunuz"

İBB yönetiminin sessiz kaldığı bu kaçak yapılaşmaya AK Parti'den de tepki geldi.

AK Parti İstanbul yönetimi, "İBB'nin CHP'li yöneticisi Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz; Sarıyer Kireçburnu'nda sahibinin Halk TV'nin patronu olduğu söylenen Boğaz'a hakim bu villadaki kaçak kata neden göz yumuyorsunuz?" diye sordu.