Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşım yaptı.

Hamaney paylaşımında, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz” dedi.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.