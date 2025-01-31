Hamas: 90 Filistinli yarın serbest bırakılacak

AA & Ensonhaber

Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yarın serbest bırakılması planlanan Filistinli mahkumlardan 9’unun müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ayrıca, tahliye edilecek 90 Filistinli esirden 81’inin ağır hapis cezaları aldığı vurgulandı.

Öte yandan, Hamas, yarın gerçekleştirilecek dördüncü tur esir takası kapsamında serbest bırakacağı İsrailli sivil erkek esirlerin isimlerini duyurdu. Açıklamaya göre, Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) özgürlüğüne kavuşacak.

İSRAİL-HAMAS ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla uygulamaya konuldu.

Üç aşamadan oluşan ateşkes sürecinin ilk 42 gününde, İsrailli 33 esirin yanı sıra 1900’ü aşkın Filistinli mahkûmun serbest bırakılması planlanıyor.

Anlaşma çerçevesinde gerçekleşen ilk üç takas sürecinde toplamda 400 Filistinli mahkûm özgürlüğüne kavuşurken, Gazze’de tutulan 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.