Hamas, Cumartesi yapılacak rehine takasını erteledi

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Hamas, İsrail ile Cumartesi günü için planlanan rehine takasının, sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

NETANYAHU'NIN TALEBİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin üç kritik talepte bulunduğunu öne sürdü.

İbranice yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun şartlarının Hamas tarafından kabul edilmesinin düşük bir ihtimal olduğu değerlendirilirken, bu taleplerin şu şekilde sıralandığı belirtildi:

Hamas’ın üst düzey lider kadrosunun Gazze'den çıkarılması,

İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın tamamen dağıtılması,

Gazze Şeridi'nde tutulan tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması.

Haberde, Hamas’ın bu talepleri kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze'deki savaşı sona erdirebileceği öne sürüldü. Ancak bu şartların, mevcut müzakere sürecinde nasıl karşılık bulacağı belirsizliğini koruyor.