Hamas müzakere sürecine ilişkin Türkiye'ye bilgi verdi İsrail'in mevcut şartlarının BMGK'nın 10 Haziran'da desteklediği senaryo ile 2 Temmuz'da onaylanan çerçevenin dahi gerisine düştüğünü vurgulayan Hamas, Türkiye'yi bilgilendirerek ABD'nin müzakerelere ilişkin pembe tablo çizmesine rağmen gerçek durumun böyle olmadığını belirtti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli yaşamını yitirdi, 92 bin 609 kişi yaralandı.

Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

MÜZAKERE SÜRECİNE İLİŞKİN TÜRKİYE'YE BİLGİ VERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Hamas yetkilileri Türkiye'yle temas kurarak İsrail ile müzakere sürecine dair bilgi verdi.

Hamas yetkilileri ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkati çekti.

Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.

İSRAİL, HAMAS'IN İSTEDİĞİ 100 İSMİ VETO ETMEK İSTİYOR

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi​​​​​​​ Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini, Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi istiyor.

Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor.

Bu kapsamda İsrail, 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

"NETANYAHU'NUN NİHAİ AMACI ASKERİ HAREKATI DEVAM ETTİRMEK"

Türk Dışişleri yetkililerine verilen bilgiye göre İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi.

Hamas'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.