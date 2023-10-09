Hamas yöneticilerinin şükür namazı kılmasına Azerbaycanlı spikerden tepki Hamas'ın İsrail'de füze saldırıları sonrası karşılıklı çatışmalar başladı. İlk gün yaşananları televizyondan takip eden Hamas yöneticisinin şükür secdesi yapması gündem oldu. Azerbaycanlı spiker o anları, "Bu din ise insan değiller" diyerek anlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Hamas'ın İsrail'e saldırısı dünyanın gündeminde. 7 Ekim'de başlayan gerilim, tüm şiddetiyle sürüyor. Bir yanda İsrail ordusu, bir yanda Hamas güçleri diğer yanda ise siviller... Yaşananlar yakından takip edilirken, dehşete düşüren görüntüler sosyal medyada büyün yankı uyandırıyor. Hamas yöneticisi saldırı sonrası şükür secdesi yaptı Bölgede roket saldırıları ve siren sesleri devam ederken can kayıpları da giderek artıyor. Gerilimin yaşandığı ilk gün, yaşananları televizyondan takip eden Hamas yöneticisi İsmail Heniyye, saldırıların ardından şükür secdesi yaptı. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Azerbaycanlı spikerden tepki Kısa sürede gündem olan video, Azerbaycan’da ele alındı. Videoyu yorumlayan Azerbaycanlı spiker, Hamas yöneticilerine sert tepki gösterdi. "Bu din ise insan değiller" Yayında şu ifadeleri kullandı: Bu kadro Filistin'in siyasi rehberleri… Televizyondan izleyerek şükranla secdeye gidiyorlar. Bu din ise insan değiller. Günahsız insanların katledilmesini izleyip secdeye gidiyorlar.