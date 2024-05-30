Hamas'tan İsrail'e çağrı: "Gazze'ye saldırılar durdurulursa tam anlaşmaya hazırız" Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması şartıyla rehinelerin takası dahil tam bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

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İsrail'in acımasız saldırıları sürüyor.

Hedefine koyduğu her yeri bombalayan İsrail, Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor.

Yapılan katliamlar sebebiyle evinden olan binlerce sivil, yaşadıkları bölgeleri terk ederek daha güvenli olan Gazze'nin Refah kentine sığındı.

Ancak durmak bilmeyen İsrail, Refah'a da girdi.

Katiller ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen, "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelerde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı..

Saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti..

Saldırılar sonrası ateşkes yeniden gündeme geldi.

Hamas: "Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız"

Hamas'tan yapılan bir açıklamada 'tam anlaşma' ifadesi kullanıldı. Gazze'ye saldırıların durdurulması karşısında rehineleri serbest bırakacağını açıklayan Hamas, şu ifadeleri kullandı: