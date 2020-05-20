Bursa'nın İznik ilçesinde aşeren hamile eşi için tarladaki ağaçtan erik toplayan bir kişi, ağaca 100 lira para asıp bir de not bıraktı.

İznik’e bağlı Elbeyli Mahallesinde yaşayan İsmail Çelik, sabah saatlerinde Hespekli mevkiindeki tarlasına gitti.

Çelik, erik ağacının dalında tel ile bağlanmış 100 lira ve bir not olduğunu gördü.

HAMİLE EŞİ İÇİN TARLADAN ERİK ALDI, NOT YAZIP BİR DE ÜSTÜNE PARA BIRAKTI

Üzerinde "Manavlar kapalıydı. Eşim hamile aş erdi. Almak zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin.” yazılı notu okuyan Çelik, çok şaşırdı.

Notu okuduktan sonda duygulanan 60 yaşındaki çiftçi İsmail Çelik, "Böyle güzel insanların oluşu sevindirici, kardeşimi tanımayı çok isterdim." dedi.

Hamile eşi için topladığı eriğin parasını ağaca astı- İZLE

"HALEN BÖYLE GÜZEL İNSANLAR VAR, HELALİ HOŞ OLSUN"

Çelik, “Tarlaya erikleri sulamaya geldiğimde ağacın üzerinde bir not gördüm. Bir kardeşimiz erik toplamış iyi güzel bir de not bırakmış. Aldığı eriğin emanetini de bırakmış. Demek ki daha halen böyle güzel insanlar var. Helali hoş olsun. Eşine çoluğuna çocuğuna afiyet ile yedirsin. Bu bırakılan parayı köyümüzde ki yardıma muhtaç insanlara vereceğim.” diye konuştu.