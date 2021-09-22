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    Hamsi bollaştı, fiyatlar yarıya indi

    Hamsi bollaştı, fiyatlar yarıya indi

    Havaların soğumaya başlamasıyla, Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor ancak tezgahlarda palamut azaldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.09.2021 - 05:45
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 06:01
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    Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında palamut azaldı, ancak hamsi bereketi yaşanıyor.

    Düzce'de tezgahlardaki hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü.

    HAMSİ FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ

    Balıkçıların limana bol miktarda hamsiyle dönmesi fiyatları düşürdü.

    Daha önceleri 35-40 liradan alıcı bulan hamsinin fiyatı 15-20 liraya kadar indi.

    Balık tezgahlarında mezgit 15, barbun 30, istavrit 20 liradan satılıyor.

    Hamsi bollaştı, fiyatlar yarıya indi #1

    Hamsi bollaştı, fiyatlar yarıya indi #2

    Hamsi bollaştı, fiyatlar yarıya indi #3

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