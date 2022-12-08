6 yaşında evlendirilen çocuk gelin iddiasıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisi adına açıklama yaptı.

6 yaşındaki çocuk gelin iddiaları kamuoyunun gündemine oturdu...

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 2002 yılında 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını söyledi.

O dönem bunun kendisine oyun olarak anlatıldığını aktaran H.K.G., hem ailesinden hem de önce imam sonra da resmi nikahla evlendirildiği İstekli’den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla dava açıldı.

Hükümet harekete geçti

29 yaşındaki kadının hukuki mücadelesi, Türkiye’de büyük bir yankı uyandırdı.

Skandal, hükümeti de harekete geçirdi.

Dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olduklarını açıkladı, bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Mağdurun yanındayız” mesajını verdi.

Hamza Dağ'dan çocuk gelin iddiasına: Bu hadisenin üzerine kesinlikle gideceğiz VİDEO

“Mağdurun yanındayız"

TRT Haber'de konuşan AK Partili Dağ, “Birkaç gündür basında devam eden bir süreç var. Bu durumu lanetliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz ve bununla alakalı amasız fakatsız mağdurun yanındayız, suçlunun karşısındayız.

"Hadisenin üzerine gideceğiz"

Bir dava yürüyor. Aile Bakanlığımız müdahil oldu. Siyasal olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Dün Parti Sözcümüz de açıklama yaptı. Bu yaşanan hadisenin üzerine kesinlikle gideceğiz.” ifadelerini kullandı.