Hamza Dağ'dan İZBAN ücretine tepki: Acımasızlık ve fırsatçılıktır AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İZBAN'ın kullanım ücreti nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

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İzmir'de vatandaşın çilesi haline gelen ulaşım, bir de zamlarla gündemde...

İzmir'de en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 TL olarak güncellendi.

Duruma AK Parti'den tepki gecikmedi.

Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e tepki

Söz konusu kararın, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sert sözlerle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarını 55 lira olarak belirlediğini vurguladı.

"Acımasızlık ve fırsatçılıktır"

Kararın, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır.

"Tunç Soyer'i, bu karardan dönmeye davet ediyoruz"

UKOME'de görüşülmeden alınmış kararın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koyduğunu savunan Dağ, "Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i, bu karardan dönmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.