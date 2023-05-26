Hamza Dağ'dan muhalefete: Siyaseten bedel ödedikleri gibi tarihte de bedelini ödeyecekler Seçime 2 gün kala çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de katıldığı programda muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Dağ, "Birileri gibi Diyarbakır’da başka, Trabzon’da başka konuşmuyoruz." dedi.

AA

Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ikinci tur heyecanı yaşanacak.

Bu süreçte partili isimler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Dağ, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği ‘Hemşehri Dernekleri Kadın Buluşması’na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Dağ, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Birileri gibi Diyarbakır’da başka, Trabzon’da başka konuşmuyoruz"

Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

PKK terör örgütü, birilerinin hakkını hukukunu savunmak için çıkartılmış bir örgüt değildir. ‘Terör örgütü elebaşlarını serbest bırakacağım’ diyenler, siyaseten bedel ödedikleri gibi tarihte de bedelini ödeyecekler. Pazar günü kaybettiğinizle kalmayacak bu iş. Milleti bu kadar mağdur ettiniz, korkuttunuz. Bunun bedelini siyaseten de, tarih önünde de, hukuk önünde de ödeyecekler. HDP’nin yapmış olduğu siyaseti de biliyorum. Burada oy veren HDP’li seçmenlerin tamamı LGBT’ye karşı ama siz yöneticiler LGBT sözcülüğü yapıyorsunuz. HDP’ye oy veren seçmenin kahir ekseriyeti sözde Ermeni soykırımı yalanının savsata olduğuna inanıyor ama siz çıkmışsınız bu ülkeye ‘Ermeni soykırımı savsatasını’ tanıyın diyorsunuz. 1915’te Birinci Dünya Savaşı ortamında yaşanan hadise Kürtler ve Ermeniler arasında yaşanan hadise, siz kimin tarafını tutuyorsunuz? Seçmen görmüyor mu, görüyor. Bu ülkenin, insanların değerlerine aykırı siyasete devam ederseniz bunlar daha iyi günleriniz. Bu milletten şamar yemeye devam edersiniz. Birileri gibi Diyarbakır’da başka, Trabzon’da başka konuşmuyoruz. Çünkü haklıyız, doğruyu görüyoruz, doğruyu söylüyoruz.

"AK Parti kadın hareketidir"