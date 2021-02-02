Hamza Koçyiğit ile Abdullah Barutcu'ya 12 yıl 6'şar ay hapis

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin davada yargılanan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski korgeneral Abdullah Barutcu, hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hikmet Erdoğan, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini alacağını açıkladı.

BERAAT TALEP ETTİLER

Söz verilen tutuklu sanık Hamza Koçyiğit, yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Abdullah Barutcu ise FETÖ ve darbe girişimiyle ilgisinin olmadığını, olay gecesi dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın yönlendirmesiyle durum muhakemesi yaptığını söyledi.

Suç işlemediğini iddia eden Barutcu da beraat talebinde bulundu.

12 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Erdoğan hükmü açıkladı.

Buna göre eski korgeneral Barutcu ile eski tümgeneral Koçyiğit, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte tutuksuz yargılanan Barutcu'nun tutuklanması kararlaştırıldı.