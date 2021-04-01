Tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul, 94 yaşında bugün hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Handan Ertuğrul hakkındaki bilgiler gündeme geldi. Peki, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul kimdir?

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul 94 yaşında bugün vefat etti.

Ertuğrul'un cenazesi, yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Handan Ertuğrul'un ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken hayatı hakkındaki bilgiler gündeme geldi.

Peki, Handan Ertuğrul kimdir? Tiyatro oyuncusu Handan Ertuğrul kaç yaşında, neden öldü? İşte, Handan Ertuğrul'un biyografisi..

HANDAN ERTUĞRUL KİMDİR?

1927 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Handan Ertuğrul, ortaokula giderken Ankara Radyosu tiyatro kolunda çalışmış ve 1942 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girmiştir.

Tiyatro ve opera bölümünü 1948 yılında bitiren sanatçı, 1949 yılında Devlet Tiyatroları'nda stajyer olarak göreve başlamıştır. 1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli olmuştur.

Operada Mozart'ın Figaro'nun Düğünü'nde Barbarina rolünü oynayan başarılı sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini göstermiştir.

Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından olan Handan Ertuğrul; Goethe, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını canlandırmıştır. Sesi ve oyunculuk gücüyle sahneye egemen olan usta oyuncu, 1960'lı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile evlenmiştir.

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