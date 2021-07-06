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    Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 26 Haziran-2 Temmuz haftası vaka yoğunluğu..

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki 26 Haziran-2 Temmuz haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri?
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 12:10
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    Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 26 Haziran-2 Temmuz haftası vaka yoğunluğu..

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 26 Haziran-2 Temmuz haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

    Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

    Peki 26 Haziran-2 Temmuz haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

    26 HAZİRAN- 2 TEMMUZ HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

    ''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.''

    Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 26 Haziran-2 Temmuz haftası vaka yoğunluğu.. #1

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