Hanuka Bayramı nedir? Hanuka Bayramı neden kutlanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Musevilik inancına mensup kişilerin Aralık ayında kutladığı bayram olan Hanuka Bayramı, Işıklar Bayramı olarak da bilinmektedir. Peki Hanuka Bayramı nedir, neden kutlanır?

Aralık ayının gelmesiyle siyasiler Hannukah ya da Hanuka Bayramı olarak bilinen Işıklar Bayramı için kutlama mesajları yayınlıyor. Musevilikte kutlanan Hanuka Bayramı'nın anlamı ve önemi merak ediliyor. Birçok kişi Hannukah Bayramı ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Hanuka Bayramı nedir?

Hanuka Bayramı nedir?

Musevilikte geçtiği bilinen Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelmektedir. Hanuka Bayramı, Yahudi takviminde 9. ay olan Kislev (Kasım-Aralık) ayını 25’inde başlayıp 10. ay olan Tevet (Aralık-Ocak) ayının üçüne kadar devam etmektedir. Ayrıca sekiz günlük bir eğitim ve takdis bayramdır. İbranice "Hanukkah" olarak adlandırılmaktadır.

Hanuka Bayramı hangi gün kutlanmaktadır?

Hanuka Bayramı bu sene 18 Aralık 2022 Pazar ile 26 Aralık 2022 Pazartesi tarihleri arasında kutlanmış olacak.

Hanuka Bayramı nasıl kutlanır?

Hanuka Bayramında, bazıları ailece ve bazıları topluca yapılan, 8 günlük tatil boyunca her gün süren bir seri ritüelle kutlanmaktadır. Günlük ibadete özel eklemeler yapılmasının yanında yemekten sonraki şükrana özel bir kısım eklenmektedir. Dindar Musevi insanlar, her zamanki gibi işe giderler ama akşamüstü mumları yakmak için eve erken dönmektedirler. Pek çok aile birbirlerine, kitap ya da oyun gibi çeşitli küçük hediyeler yollarlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.

Bu duygularla, Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyor, kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.