İsrail'de geceden beri yaşanan hareketlilik sürüyor...
Tel Aviv'e roket ve havan saldırısında bulunan Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.
Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi.
İsrail Başbakanı Netahyahu'nun açıklamasının ardından bölgeden gelen görüntülerde, Hamas güçlerinin birçok kritik noktayı ele geçirdiği görüldü.
İsrail askeri üssüne girildi
Hamas güçleri ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, bölgeden yeni bir görüntü daha geldi.
Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı.
Askeri bölge Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu
Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesini ve askeri bölge olan Kerem Abu Salim'i kontrol altına aldıklarını duyurdu.
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