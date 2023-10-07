Hamas güçleri, Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdi Gece saatlerinden beri Tel Aviv'e roket atan Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı.

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ensonhaber.com

İsrail'de geceden beri yaşanan hareketlilik sürüyor...

Tel Aviv'e roket ve havan saldırısında bulunan Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını duyurdu.

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi.

İsrail Başbakanı Netahyahu'nun açıklamasının ardından bölgeden gelen görüntülerde, Hamas güçlerinin birçok kritik noktayı ele geçirdiği görüldü.

İsrail askeri üssüne girildi

Hamas güçleri ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, bölgeden yeni bir görüntü daha geldi.

Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı.

Askeri bölge Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesini ve askeri bölge olan Kerem Abu Salim'i kontrol altına aldıklarını duyurdu.