Hasan Doğan yeniden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı kararnamesine göre Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine devam edecek.

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Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin büyük hedefleri var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için kadrolarını şekillendiriyor.

Kabine başta olmak üzere birçok değişiklik yapılırken Erdoğan, geçmiş dönemde görevini başarıyla yerine getiren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda görevli isimleri yanında tutmaya devam etti.

Hasan Doğan görevine devam edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sonra, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da görevinde kaldı.

Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnamenin Resmi Gazete'de yayınlanması ile görevine devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en eski yakın isimlerden

Doğan, görevi itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

1977’de Ankara’da hayata gözlerini açan Doğan, eğitimini de ilk öğretimden doktorasına kadar başkentteki eğitim kurumlarında tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren basın-yayın sektöründe faaliyetlerde bununan Doğan, siyasete Fazilet Partisi ile atıldı.

AK Parti Gençlik Kolları'nda yetişti

Fazilet Partisi’Nin kapatılmasından sonra AK Parti’de Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliğine seçildi.

Genel Merkez Gençlik Kolları’nda medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olmasından sonra özel kalem müdür yardımcılığına getirildi.

Başbakanlıktan bu yana görevde

2008’de Başbakan Özel Kalem Müdürü olan Doğan 2014 yılına kadar bu göreve devam etti.

2014’de Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte bu kez Büyükelçi unvanıyla Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü oldu.

İmam hatip kökenli, İlahiyat ve hukuk eğitimi alan Doğan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Doğan aynı zamanda iyi derecede İngilizce ve Arapça bilgisine sahiptir.