Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan vefat etti Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde vefat eden babası Osman Doğan için cenaze töreni düzenlendi.

AA

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan vefat etti.

Doğan, bir süredir Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi görüyordu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osman Doğan'ın vefat haberini verdi.

"Rabbim, Osman Amcamızın mekanını cennet eylesin"

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli kardeşim Hasan Doğan'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim, Osman Amcamızın mekanını cennet eylesin.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı." dedi.

Bakan Koca: Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum

Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.

Yılmaz: Mekanı cennet olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı:

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın ahirete irtihal eden kıymetli babası Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

Son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın vefat eden babası için cenaze töreni düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki törene Doğan ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Jülide Sarıeroğlu, Zehra Zümrüt Selçuk, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, bürokratlar ve üniversite rektörleri de katıldı.

Cenaze namazını Ali Erbaş kıldırdı

Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti.

Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Osman Doğan'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kızılcahamam'a nakledildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)