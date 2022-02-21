Hasan Mandal kimdir, kaç yaşında? TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın biyografisi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. Peki Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir, kaç yaşında? İşte TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın biyografisi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK), Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Karar, 21 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı.

Kurumun Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Hasan Mandal'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Peki Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? İşte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın biyografisi...

HASAN MANDAL KİMDİR?

1965 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Hasan Mandal, 1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 1992 yılında Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını almıştır.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Mandal, 1996'da Doçent, 2001'de Profesör unvanını almıştır.

Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği bölümünün isminin 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği olarak değişmesi ile 2002-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde akademisyenliğe devam etmiştir.

Ayrıca, 2004-2010 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Kendisi Dünya Seramik Akademisi'ne (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir.

15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi, 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili olan Prof. Dr. Mandal, 12 Ocak 2018 tarihine dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür.

Aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili görevini yürüten Mandal, 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştır.