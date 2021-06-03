Hasan Saltık kimdir? Müzik yapımcısı Hasan Saltık neden öldü, kaç yaşındaydı?

Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti. Peki Hasan Saltık kimdir, neden öldü? İşte Hasan Saltık'ın biyografisi..

Klasik Türk Müziği’nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyen ve yayımlayan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Müzik camiasından pek çok ünlü isim taziye mesajı paylaşırken ünlü müzik yapımcısının hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.

Kalan Müzik kurucusu Hasan Saltık kimdir, nereli, nedenöldü, kaç yaşındaydı? soruları araştırma konusu oldu.

Binden fazla albüme yapımcı olan ve Türk müziğine birçok katkıda bulunan Hasan Saltık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atmıştı.

Peki Hasan Saltık kimdir, nereli? Hasan Saltın neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte Hasan Saltık'ın biyografisi...

HASAN SALTIK KİMDİR?

1964 yılında Tunceli'de dünyaya gelen Hasan Saltık, ilköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etmiştir.

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Hasan Saltık, amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurmuştur.

Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayımlamıştır.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımlamıştır.