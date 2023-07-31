Hasan Sami Özvarinli'den İYİ Parti'yle ilgili önemli açıklamalar

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunarak, "CHP'den sadece köstek gördük" ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Hatipoğlu, "CHP, zıt kutbu Saadet Partisi'yle, AK Parti'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum, İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" sorusunu yönelterek AK Parti ve MHP ile ittifak yapılsın mesajı verdi.
Hasan Sami Özvarinli: Meral Akşener zemin yoklaması yapıyor
Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sunduğu 'Gündem Özel' programına katılan eski İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na göz kırptığı iddialarına ilişkin konuştu.
Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilgisi dahilinde nabız yoklama amacıyla konuştuğunu ifade eden Özvarinli, 2020 yılınan başlarında da Lütfü Türkkan'ın AK Partili bir siyasetçiyle ittifak için görüştüğünü belirtti.
İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Özvarinli, şunları söyledi:
Meral Akşener, zemin yoklaması yapıyor. 2020 yılından Meral Akşener'in niyetini ve kanaatini bilen bir insan olarak söylüyorum. Meral Akşener'in duruşu ve yaptığı işler neticesiyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş Cumhur İttifakı'nın yanında yer almasını ben öngörmüyorum.
Meral Akşener'in kapalı kapılar ardından etrafını çevirmiş olan FETÖ'cü grubu da ikna etmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı böyle bir şeyi kabul etmez. Meral Akşener, bir üst akıl dahilinde hareket ediyor. Bu üst akılın Meral Akşener'in Cumhur İttifakına dahil olmasına müsaade edeceği kanaati bende belirmiş değil. Cumhur İttifakı'nın da böyle bir yapıyı içerisine alacağı kanaatinde de değilim.
"Merak Akşener partiyi yaşatmaya çalışıyor"
Eskişehir Milletvekili'nin çıkışı Lütfü Türkkan ile başlayan sürecin aleniyet kazanmasıdır. Bunu da Meral Akşener yönetmektedir. Meral Akşener, partiyi yaşatmaya çalışıyor. Yaptığı tek şey bu. Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin genel başkanı yapabilirse nefes alacak. Yerel yönetimler seçimlerinde bir kaç tane belediyeyi kazanmazsa İYİ Parti diye bir şeyi nisan ayı itibariyle Türkiye'de görme şansımız pek yok.
Tabanının, il başkanlarının, herkesin kendine güvenini yitirdiği bir genel başkan var ortada ve onunla birlikte yol alan bir ekip var. Bunu ayakta tutmak için manevra yapıyor, yaptığı tek şey bu. Sadece hayaller dünyasında yeni kurgular canlandırarak, insanları bu hayallerin peşinde koşturarak kendi oluşturduğu bu yönetim ekibini ayakta tutmayı, partiyi bir şekilde 2028 seçimlerine doğru taşımayı hedefliyor. Yaptığı tek şey aslında nefes almak ve yaşamak. Ben Cumhur İttifakı dahilinde İYİ Parti'nin yer alabileceği kanaatinde değilim. Meral Akşener'in de bu arzu ve isteklerini 2020 yılı itibariyle rafa kaldırdığını biliyorum.