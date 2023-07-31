Hasan Sami Özvarinli'den İYİ Parti'yle ilgili önemli açıklamalar Eski İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun Cumhur İttifakı'na göz kırpan açıklamalarını değerlendirdi.

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunarak, "CHP'den sadece köstek gördük" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Hatipoğlu, "CHP, zıt kutbu Saadet Partisi'yle, AK Parti'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum, İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" sorusunu yönelterek AK Parti ve MHP ile ittifak yapılsın mesajı verdi.

Hasan Sami Özvarinli: Meral Akşener zemin yoklaması yapıyor

Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sunduğu 'Gündem Özel' programına katılan eski İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na göz kırptığı iddialarına ilişkin konuştu.

Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilgisi dahilinde nabız yoklama amacıyla konuştuğunu ifade eden Özvarinli, 2020 yılınan başlarında da Lütfü Türkkan'ın AK Partili bir siyasetçiyle ittifak için görüştüğünü belirtti.

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Özvarinli, şunları söyledi:

Meral Akşener, zemin yoklaması yapıyor. 2020 yılından Meral Akşener'in niyetini ve kanaatini bilen bir insan olarak söylüyorum. Meral Akşener'in duruşu ve yaptığı işler neticesiyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş Cumhur İttifakı'nın yanında yer almasını ben öngörmüyorum.



Meral Akşener'in kapalı kapılar ardından etrafını çevirmiş olan FETÖ'cü grubu da ikna etmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı böyle bir şeyi kabul etmez. Meral Akşener, bir üst akıl dahilinde hareket ediyor. Bu üst akılın Meral Akşener'in Cumhur İttifakına dahil olmasına müsaade edeceği kanaati bende belirmiş değil. Cumhur İttifakı'nın da böyle bir yapıyı içerisine alacağı kanaatinde de değilim.

"Merak Akşener partiyi yaşatmaya çalışıyor"