Sandığa gidemeyen hasta ve engelli vatandaşlar, seyyar sandıklar aracılığıyla oylarını kullandı.
31 Mart yerel seçimleri için Türkiye'nin dört bir yanında sandıklar kuruldu.
Sandıklar, oy vermeye gidemeyecek durumdaki vatandaşların ayağına taşındı.
Seyyar sandıklar devrede
Tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, söz konusu uygulamadan yararlandı.
Tekirdağ'da sabah saat 08.00'de oy işlemi başlarken engelli ve yaşlılar ise seyyar sandık sistemi ile oyunlarını sandığa attı.
Evden çıkamayan vatandaşların ayağına gidiyorlar
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumdaki vatandaşlara oylarını kullandırıyor.
90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz'da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
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