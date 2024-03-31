Hasta ve engelliler vatandaşlar, seyyar sandıklarda oylarını kullandı Evden çıkamayacak durumdaki vatandaşlar, seyyar sandıklar aracılığıyla tercihlerini pusulalara yansıttı.

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İHA

Sandığa gidemeyen hasta ve engelli vatandaşlar, seyyar sandıklar aracılığıyla oylarını kullandı.

31 Mart yerel seçimleri için Türkiye'nin dört bir yanında sandıklar kuruldu.

Sandıklar, oy vermeye gidemeyecek durumdaki vatandaşların ayağına taşındı.

Seyyar sandıklar devrede

Tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, söz konusu uygulamadan yararlandı.

Tekirdağ'da sabah saat 08.00'de oy işlemi başlarken engelli ve yaşlılar ise seyyar sandık sistemi ile oyunlarını sandığa attı.

Evden çıkamayan vatandaşların ayağına gidiyorlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumdaki vatandaşlara oylarını kullandırıyor.

90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz'da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)