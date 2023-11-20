Hastaneleri bombalanan Gazzeli kanser hastaları Ankara'ya getirildi Gazze'de kanser tedavilerine devam edilemeyen 61 kanser hastası ve refakatçileri Türkiye'ye ulaştı.

İHA

İsrail'in Gazze üzerine bomba yağdırdığı zulüm günlerinin 45.'si yaşanıyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşette 13 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda hedef gözetilmeksizin yapılan bombardımanda hastaneler de hedef oldu.

Hem ölüm yağdıran İsrail hem de tedavi merkezlerini bombalayarak insanlık suçlarına bir yenisini daha ekledi.

Sağlık altyapısı tamamen çöken Gazze'de ateşkes sağlanması için Türkiye tüm çabasını sarf ediyor.

Bunun yanında bölgedeki yaralı ve hastaların tahliyesi için de çalışma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öncülüğünde başlayan çalışmalar kapsamında Refah kapısından Mısır'e geçen hastaların ilk bölümünü taşıyan iki uçak, 15 Kasım'da Türkiye’ye gelmişti.

61 kanser hastası daha getirildi

Bu kapsamda ikinci tahliye operasyonu da gerçekleştirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde kanser tedavisine devam edemeyen 61 hasta ve beraberindeki 49 refakatçıyla El-Ariş Havalimanından kalkan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havalimanına indi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)