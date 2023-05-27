Hatay otogarında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yoğunluk oluştu Depremlerinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'dan il dışına çıkan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için geldikleri otogarda yoğunluğa sebep oldu.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybederken birçok vatandaş ise hasar aldı.

Bunun ardından çok sayıda Hataylı kentten ayrıldı.

Türkiye'nin farklı illerindeki Hataylılar, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oylarını kullanmak için otobüslerle kente geri döndü.

Otogarda hareketlilik yaşandı

Hatay Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seçim için hareketliliğin yaşandığı gözlemlendi.

Yol ücretleri AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüsten iner inmez "İl Dışı Tahliye Müracaat Merkezi"ne başvurup ücretlerini alabilmek için kayıt oluşturdu.

Vatandaşların bazıları aileleri tarafından karşılanırken, bazılarının ise Hatay Valiliğince tahsis edilen otobüs, minibüslerle 15 ilçeye ve kent merkezine ulaşımları sağlandı.

"Vatandaşlık görevimizi yapacağız"

Depremzedeler için zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Emine Akan, "Vatandaşlık görevimi yapmak için Ankara'dan otobüsle Hatay'a geldim. 9 saat süren zorlu bir yolculuktu. Samandağ'da oyumu kullanacağım, çadır içinde yapılan uygulama da çok güzel." dedi.

"2 hafta önce de gelmiştik"

Nebi Zidanoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmak için Konya'dan geldiklerini dile getirerek, "Oy kullanmak bizim hakkımız. 550 kilometrelik bir yolculuktu. Oyumuzu kullanacağız inşallah. 14 gün önce de gelmiştik. Çocuklarımın, Hatay'ın, ülkemizin geleceği için oyumuzu kullanıyoruz." diye konuştu.

"Gelmeye değer"

Kara yoluyla Hatay'a gelen Ali Öksüz, "İzmir'den seçimlerin ilk turuna geldiğim gibi bugün de ikinci tur seçimleri için geldik. Yol bayağı yorucuydu ama gelmeye değeceğini buluyorum. 16 saatlik bir yolculuktu. Sonuçların herkes adına iyi olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.