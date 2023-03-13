Hatay Samandağ Devlet Hastanesi hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileştirme çalışmalarının ardından Samandağ Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 36 gün geçti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen deprem, 11 ilde hissedilerek büyük yaralara, binlerce can kaybına neden oldu.

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli afetiyle yüzleşen Türkiye, şimdilerde yaraların sarılması için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar, devlet-millet iş birliği ile karşılanıyor.

Kimi vatandaşlar farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirilirken, kimileri ise tamamlanan çadır ve konteynerlerde yaşamaya başladı.

Her doğal afetin ardından yapılan kira yardımı için devlet bir kez daha harekete geçti ve yardımlara başladı.

1 yıl içinde tamamlanması yönünde söz verilen afet konutları için de ilk kazmalar vuruldu.

Bakanlar sahada

Zorlu süreçte devletin tüm bakanları da afetten etkilenen iller için görevlendirildi. Buradaki çalışmaları yakından takip ederek süreci koordine eden bakanlar, ekiplerle birlikte enkaza dönen şehirlerin ayaklanması için çalışmaları hızlandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk andan itibaren bölgede görev aldı.

Samandağ Devlet Hastanesi'nde son durum

Sık sık son durumu kamuoyu ile paylaşan Bakan Koca, son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda ise bu kez depremin vurduğu Hatay'daki Samandağ Devlet Hastanesi'ne yer verdi.

Defne ilçesi merkezli 6.4'lük depremin ardından tahliye edilen hastanenin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

"Güçlendirilmiş tüm imkanlarıyla hizmetlerine yeniden devam ediyor"

Paylaşımda, şu şekilde not eklendi: