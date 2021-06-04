Askeri tırla taşımacılık yaptıkları sırada kaza geçirerek şehit olan Halit Altun, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Hatay'da görevli olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun, Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit düşmüştü.

Şehit Altun'un cenazesi, Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Mardin Havalimanı'na, oradan da kara yoluyla Midyat ilçesine gönderildi.

SON YOLCULUĞNA UĞURLANDI

Şenköy Mahallesi Ulucami önünde düzenlenen törende, şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü, Arapça ağıt yaktı. Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi. Törene, şehidin yakınları, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hatay şehidi Halit Altun'a veda VİDEO