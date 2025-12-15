Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Balıkesir ve Kütahya'da sıkça yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha Hatay'da eklendi.

ANTAKYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Antakya olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 12.20'de kaydedilen sarsıntının, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair bildiri yapılmadı.