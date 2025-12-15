Abone ol: Google News

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın son paylaştığı verilere göre Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde kaydedilen sarsıntının, saat 12.20'de gerçekleştiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 12:30
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
  • Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem, yerin 7 km derinliğinde ve saat 12.20'de gerçekleşti.
  • AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Balıkesir ve Kütahya'da sıkça yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha Hatay'da eklendi.

ANTAKYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Antakya olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 12.20'de kaydedilen sarsıntının, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair bildiri yapılmadı.

