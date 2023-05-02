Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 69 mahallede sürdü Antakya ve Defne ilçelerindeki 69 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

AA Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi. Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Binaların yıkımı sürüyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor. Enkazlar belirlenen alanlara götürülüyor Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürüyor. Yıkım yapılan yerlerde yolu kapatarak güvenlik tedbiri alan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.