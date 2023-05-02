Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 69 mahallede sürdü

AA
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.
Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.
Enkazlar belirlenen alanlara götürülüyor
Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürüyor.
Yıkım yapılan yerlerde yolu kapatarak güvenlik tedbiri alan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.