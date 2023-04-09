Hatay'da deprem sonrası temeli atılan konutlar yükseliyor TOKİ'nin yürüttüğü çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Afetzede Gençoğlu, "Allah, devletimizi eksik etmesin. Geceleri, cumartesi ve pazar günleri bile çalışıyorlar" dedi.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da yaralar sarılıyor.

Kentte yeni konutların yapımı için hız kesmeden devam eden çalışmalar görüntülendi.

Deprem bölgesinde konut seferberliği

İnşaat süreci, TOKİ tarafından yürütülüyor. Altunözü ilçesi Karsu Mahallesi'ndeki kalıcı afet konutlarının inşaatı yükselmeye başlayınca civarda çadırda kalan afetzedelerin evlerine geçme heyecanı artıyor.

Çalışmalar gece gündüz devam ediyor

İnşaatın proje müdürü Hacı Şahin, deprem felaketinden sonra görevlendirme sonucu bütün çalışma arkadaşlarıyla, sahada gece gündüz kalıcı konutların yapımında çalıştıklarını söyledi.

Konutları hızla tamamlamak için çalışma sürelerini uzattıklarını belirten Şahin, insanların en kısa sürede huzurla evlerinde oturmaları için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

"Halktaki umut yükseliyor"

Karsu Mahallesi Muhtarı Kamil Gençoğlu da çalışmaların çok hızlı yürütüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

İşi biz de takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi de çadır yaşamından kurtulup bir an önce evlerine geçmeleri. Çalışmalar hızla devam ettikçe halktaki umut da yükseliyor.

"Allah, devletimizi eksik etmesin"

Afetzede Songül Gençoğlu da Antakya merkezdeki 3 evini de deprem nedeniyle kaybedince, çadırda yaşamaya başladığını anlattı.

Altınözü bölgesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının sevindirici olduğunu aktaran Gençoğlu, şöyle dedi:

Allah, devletimizi eksik etmesin. Geceleri, cumartesi ve pazar günleri bile çalışıyorlar. İnşallah bize de böyle sağlam bir evde oturmak nasip olur.

"TOKİ'lerden çok ümitliyiz"

Özge Çelikel de Antakya'nın Gazi Mahallesi'ndeki evinin depremde yıkıldığına değindi ve ekledi:

Depremden sonra Giresun'a gittik ama başka memlekette yapamadık. Burada çadırda kalıyoruz. İnşallah bir an önce yapılır da kendi evlerimize gireriz. TOKİ'lerden çok ümitliyiz. İnşallah bir gün bizim de bir düzenimiz olacak.