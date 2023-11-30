Hatay'da depremzedenin eşyaları çalındı: Kahraman polis imdadına yetişti Depremin vurduğu Hatay’da az hasarlı iş yerinde mücadele eden esnafın eşyaları çalındı. Polis ekipleri de harekete geçerek kendisi fark etmeden çalınan eşyaların bir kısmı bulundu.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili vurdu.

Afetten en fazla etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Antakya ilçesinde esnaf olan Mehmet Şirin’in iş yerinin bulunduğu apartman da depremden az hasarlı çıktı.

Polis merkezinden eşyalarını aldı

İş yerinde tekrar hayata tutunmaya çalışan Şirin, hırsızlık şokuyla karşılaştı. Eşyalarının çalındığını polis ekiplerinden gelen telefonla öğrenen Şirin, karakola giderek eşyalarının bir kısmını teslim aldı.

Hırsızların, binanın bodrum katındaki pencereyi sökerek girdikleri iş yerini soydukları ardından binanın elektrik tesisatını çaldıkları anlaşıldı.

150 bin TL'lik zarar

Bulunamayan eşyalarından dolayı ve apartmanın elektrik tesisatından dolayı yaklaşık 150 bin TL’lik zarara uğrayan Şirin’in en büyük tesellisi ise polis ekiplerinin eşyaların bir kısmını bulması.

"Kahraman polisimiz, sağ olsunlar bulmuşlar"

Asrın felaketini az hasarlı olarak atlatan iş yerinde hayat tutunmaya çalıştığını ifade ede Şirin, “İş yerimiz az hasarlı, devletimiz bize izin verdi. Biz de depomuzu taşıdık, eşyamızı taşıdık. Gördüğünüz gibi penceremiz kırıldı, kapımız kırıldı. Hırsızlar, iş yerimize girdi. Jeneratörüm, klimam ve depomdaki bütün malzemem bir araba dolusu eşyam çalındı. Kahraman polisimiz, sağ olsunlar bulmuşlar. Bizi aradılar, iş yerimizi kontrol ettiğimizde hırsızlık olayıyla karşılaştık. Eşyalarımız hırsızlık esnasında kırılmış ve paramparça olmuş. Şu an için bulunamayan birkaç parçam var. Maskelerim bulunamadı, ilaçlama makinam. Kombim yine yok. Elektrik sistemleriyle ilgili bir çok şeyi bulamadık. 2 araba taşıdılar muhtemelen, biri bulundu, biri bulunamadı. Yaklaşık 150 bin TL zararım var. Bütün binanın aksamı çalınmış, onların maliyetini herkes biliyor.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)