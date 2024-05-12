Hatay'da engellenen kentsel dönüşüm töreninin görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da büyük yıkımın yaşandığı Emek ve Aksaray mahallerinde 2017'de yapılmaya çalışılan kentsel dönüşümün engellendiği anların görüntülerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşları ikna etme çabaları yer alıyor.

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ensonhaber.com

11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçse de, yaşanan acılar unutulmuyor..

Depremden en çok yara alan şehirlerden olan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar hızla devam ederken, yapılan ihmalkarlıklar da tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Yıkılan ve hasarlı binalarda ciddi malzeme eksiklikleri tespit edilirken, geçmiş dönemlerde kentte yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin engellenmesi de gündemdeki yerini koruyor.

Kentsel dönüşümün engellendiği anlar ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay’ın Emek ve Aksaray Mahallelerinde; 2017 yılında yapmaya çalıştığı kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiği programın görüntüleri ortaya çıktı.

İdeolojik grupların Emek ve Aksaray Mahallesi sakinlerini provoke ederek kentsel dönüşümü engelledikleri görüntülerde Bakan Özhaseki’nin, halkı kentsel dönüşüm için saatlerce ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Konuşma yapılırken yuhalandılar

Her fırsatta Türkiye’nin deprem ülkelerinden biri olduğunun altını çizen ve yapılacak yapıların bu bilinçte sağlam yapılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki’nin bir önceki bakanlığı döneminde Hatay’ın Antakya ilçesi ‘Emek ve Aksaray Mahallelerindeki yapılmak istenen kentsel dönüşümün engellendiği programa ilişkin görüntülerde, dönemin Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci konuşurken, bir grubun tepki gösterdiği ve yuhaladığı görüldü.

Görüntülerde tepkilerin ardından Bakan Özhaseki ikna için yoğun çaba gösteriyor

Tepkilerin sürmesi üzerine törende bulunan Bakan Mehmet Özhaseki'nin araya girerek, hak sahipliği konusunda mağdur olduğunu ileri sürenleri ikna etmek için onlarla gruplar halinde görüştüğü görüldü.

Görüntülerde Bakan Özhaseki’nin vatandaşlara, “Birinci söz olarak sizlere şunu söylüyorum; kardeşlerimiz rızanız olmadığı sürece burada bir adım atılmayacak. Ben 21 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Ömrüm belediyecilikle, bu işlerin içerisinde geçti. Burada bir sorun olduğunu anladım. Sakince sorunları bana aktarın, her şeyi dinleyeyim sizinle bir çözüme kavuşturalım. Çözüm bulup eğer sizin rızanızı almazsak olduğu gibi bütün çalışmalar duracak söz veriyorum.” dediği görüldü.

"Yerinde dönüşüm olacak, başka mahallelere gidilmeyecek"

Bakan Özhaseki, görüntülerde ayrıca kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şunları söylüyor:

Kentsel dönüşüm yapılırken orada bizim dikkat etmemiz gerekenler var. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, kentsel dönüşüm uygulanan bütün yerlerdeki kardeşlerime özellikle şunu söylüyorum. İsmail Bey’e de şimdi söylüyorum. Birtakım hesaplar yapılmış olabilir.



Bu hesaplarda bazı kardeşlerimiz belki evlerinden oluyorlardır, sıkıntı çekiyorlardır. Burada esas şu bir; yerinde dönüşüm olacak. Başka mahallelere gidilmeyecek. Kimin evi yıkıldıysa ona ev verilecek. Birinci şart bu. Herkese ev verilecek.

Kentsel dönüşüm çabaları sonuç vermedi

Bakan Özhaseki’nin uzun süre kentsel dönüşümün yapılması yönündeki çabalarına rağmen ideolojik grupların vatandaşları provokesi sonucunda dönüşüm yapılamamıştı.

6 Şubat'ta binlerce Hataylı hayatını kaybetti

Kentsel dönüşümün engellendiği Emek ve Aksaray Mahallelerinde o gün hayatta olan insanların birçoğu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetti.

Bakan Özhaseki o anları anlattı

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay’da geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile birlikte gerçekleştirdiği incelemelerde Emek ve Aksaray Mahallelerindeki geçmişte yaşadığı o olayı da anlattı.

"Yalvardık yakardık saatlerce dil döktüm, fakat derdimizi anlatamadık"

Depremde mahallelerin tamamıyla yerle bir olduğunu belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

6-7 yıl öncesinde buraya kentsel dönüşüm yapmak için geldiğimizde bazı gruplar protesto ettiler. Yalvardık yakardık epeyce rica ettik. Gece yarısına kadar oturdum burada insanları ikna etmek için saatlerce dil döktüm. Fakat derdimizi anlatamadık ve protestocu gruplar bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar.



Haliyle vatandaş istemezse, karşı çıkıyorsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen üzülerek ayrılmak durumunda kaldık.

"Keşke mani olunmasaydı, keşke bir vatandaşımızın burnu bile kanamasaydı"