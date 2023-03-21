Hatay'da fay hattı geçen zeytin tarlası! Köylüler evlerine giremiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da depremin bilançosu her geçen gün ortaya çıkıyor.
6 Şubat merkezli depremler Hatay’ın merkezi kadar ilçelerde de etkili oldu.
Altınözü ilçesinde Tepehan Mahallesi'nde deprem sonrası zeytin bahçesinde kanyonu andıran dev bir yarık oluştu.
Zeytin bahçesi ikiye bölündü
Yaklaşık 200 metre genişliği, 400 metre uzunluğu ve 50 metre derinliği bulunan yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü ve hattın vadi içine doğru gittiği görüldü.
Yol 50 metre yükseldi
Vadinin alt noktasında ise köylülerin kullandığı yolun yaklaşık 50 metre yükseldiği, yolun ortadan kaybolduğu gözlemlendi.
Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı mahallede 50 yakın ev çöktü, yapıların yüzde 85’ine yakını kullanılamaz hale geldi.
Köyün taşınması talep edildi
Ağır hasar ve dev yarık nedeniyle son dönemde mahallenin başka bir noktaya taşınması gündeme geldi.
Mahalle halkı, yakın bir mevki olması halinde taşınacaklarını belirtti.
Yarığın olduğu bölgede patlama olduğu belirtildi
Tepehan Mahalle Muhtarı Selahattin Kandemir, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde zeytin bahçesinde oluşan yarığın bulunduğu bölgede büyük bir patlama olduğunu belirtti.
"Hiçbir evin girilecek durumu kalmadı"
Kanyon gibi yerden mavi bir ışığın çıktığını anlatan Kandemir şöyle konuştu:
Evlerimize giremiyoruz. İlk belirlemelere göre 650 ev hasarlı. Mahallemizde 5 bine yakın nüfus var, çok şükür can kaybımız yok. Ama hiçbir evin girilecek durumu kalmadı. Millet korkudan evine giremiyor.
"Köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz"
Mahallelinin yüzde 85’inin taşınmaktan yana olduğunu kaydeden Kandemir sözlerine şöyle devam etti:
Yakın bir bölgeye taşıma olursa köylü göçmek istiyor. Tarım köyü burası kısa süre sonra tütün ekimi başlayacak. Zeytin bahçelerimiz var, köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz.
Özelikle bu kanyon gibi çöküntüden sonra köyümüze çok gelen oldu. Köylü bu büyük yarıktan dolayı tedirgin. 5 binin üzerinde nüfusumuz var.