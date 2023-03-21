Hatay'da fay hattı geçen zeytin tarlası! Köylüler evlerine giremiyor Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hattının geçtiği köyde yaklaşık 200 metre genişliği, 400 metre uzunluğu ve 50 metre derinliği bulunan dev yarık nedeniyle taşınması gündeme gelen köyün halkı, yakın bir bölgeye taşınmayı istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da depremin bilançosu her geçen gün ortaya çıkıyor.

6 Şubat merkezli depremler Hatay’ın merkezi kadar ilçelerde de etkili oldu.

Altınözü ilçesinde Tepehan Mahallesi'nde deprem sonrası zeytin bahçesinde kanyonu andıran dev bir yarık oluştu.

Zeytin bahçesi ikiye bölündü

Yaklaşık 200 metre genişliği, 400 metre uzunluğu ve 50 metre derinliği bulunan yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü ve hattın vadi içine doğru gittiği görüldü.

Yol 50 metre yükseldi

Vadinin alt noktasında ise köylülerin kullandığı yolun yaklaşık 50 metre yükseldiği, yolun ortadan kaybolduğu gözlemlendi.

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı mahallede 50 yakın ev çöktü, yapıların yüzde 85’ine yakını kullanılamaz hale geldi.

Köyün taşınması talep edildi

Ağır hasar ve dev yarık nedeniyle son dönemde mahallenin başka bir noktaya taşınması gündeme geldi.

Mahalle halkı, yakın bir mevki olması halinde taşınacaklarını belirtti.

Yarığın olduğu bölgede patlama olduğu belirtildi

Tepehan Mahalle Muhtarı Selahattin Kandemir, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde zeytin bahçesinde oluşan yarığın bulunduğu bölgede büyük bir patlama olduğunu belirtti.

"Hiçbir evin girilecek durumu kalmadı"

Kanyon gibi yerden mavi bir ışığın çıktığını anlatan Kandemir şöyle konuştu:

Evlerimize giremiyoruz. İlk belirlemelere göre 650 ev hasarlı. Mahallemizde 5 bine yakın nüfus var, çok şükür can kaybımız yok. Ama hiçbir evin girilecek durumu kalmadı. Millet korkudan evine giremiyor.

"Köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz"

Mahallelinin yüzde 85’inin taşınmaktan yana olduğunu kaydeden Kandemir sözlerine şöyle devam etti: