DHA

Mutfağında 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan Hatay, 2017 yılında UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildi.

Gastronomi kentinde sofraların vazgeçilmez lezzeti olan tandır ekmeği için kadınlar, toprak tandır üretiyor.

TOPRAK NAKIŞ GİBİ İŞLENİYOR

Killi toprağın samanla karıştırılıp suyla uzun süre yoğrulmasıyla elde edilen çamurun, kadınların ellerinde adeta nakış gibi şekillendirilmesiyle zahmetli bir sürecin ardından yapılan tandırlar, ekmeğin lezzet kazanmasında önemli bir rol oynuyor.

Antakya ile Samandağ ilçesi arasındaki yol üzerinde, hemen her evin önündeki küçüklü-büyüklü tandırlar, kadınların çamurlu ellerinde şekillenerek hem ekmeklere lezzet katıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

"AİLEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

Samandağ'da killi topraktan ürettikleri tandırları satarak evlerini geçindiren kadınlardan 3 çocuk annesi Sibel Çatal, şu sözleri kullandı: