Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücü Yusuf İ., yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadınlar metrelerce havaya savrulurken Fatıma Milhem, olay yerinde hayatını kaybetti.

Beyyan Saragibi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

"BURADA YAŞANAN KAZALAR 80’İ GEÇTİ"

Bölgedeki esnaflardan Beşir Gümüş, yaşanan kazaların sık olduğunu ve birçok kazanın ölümle sonuçlandığını şu sözlerle anlattı:

Aracıyla vatandaşa çarpan vatandaş için ve iki şahıs için de acı bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Bu yola bir an önce bir çözüm bulmaları lazım. Ben 20 yıldır buradayım, esnaflık yapıyorum. Burada yaşanan kazalar 80'i geçti ve birçoğu ölümle sonuçlanıyor. Kadınlar karşıdan karşıya geçerken biraz tereddüt ettiler ama karşıdan gelen arkadaş çok süratliydi. Burada yaşanan olaylar kimsenin tasvip etmeyeceği konular.