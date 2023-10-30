Hatay'da Suriye sınırının sıfır noktasındaki köy evleri takdir topladı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, sınırın sıfır noktasında inşa edilen ve hak sahipleri belirlenen köy evlerinde önümüzdeki günlerde yaşam başlayacak.

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İHA

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

6 Şubat'tan bu yana 11 kentin yeniden ayaklandırılması için mücadele ediliyor.

Bir yandan afetin izleri silinirken bir yandan da deprem konutları teslim edilme aşamasına getiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ, güvenli konutlar inşa etti.

Bu süreçte yatay ve mimari yapıya uygun inşa edilen köy evlerinin bir kısmı teslim edildi.

Hak sahipleri belli oldu

Çalışmaların yürütüldüğü kentlerden biri de, depremden en fazla hasar gören Hatay.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Hassa ilçesinde inşa edilen 16 evden 12’si için hak sahibi belirlendi.

Köy evlerinde yaşam başlıyor

Depremzede vatandaşlar, anahtarlarını teslim aldıkları evlerine önümüzdeki birkaç hafta içerisinde taşınacak.

Yeni evlerini gören bölge halkı, övgü yağdırarak heyecanlı olduklarını belirtti.

"Çok güzel işçilik yaptılar"

Depremzede Mustafa Koca, hak sahibinin belirlenmesiyle yeni yuvasına kavuştuğunu belirterek, “Depremin ardından evimizi teslim aldık. Evler güzel, sağlam yapıldı. Çok güzel işçilik yaptılar, emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Beğendim, hoşuma gitti. Çok güzel, iyi yaptılar ustalarımız.” ifadelerini kullandı.

"İnşaatçı olduğum için evlerin sağlam olduğunu biliyorum"

Sapanözü Mahalle Muhtarı Muhammed Hanifi Gazel, evlerin 1 hafta içerisinde vatandaşlara teslim olacağını belirterek “Evler 1 hafta sonra vatandaşlara teslim edilecek, ufak tefek eksiklerimiz kaldı oda 3-5 güne inşallah tamamlayıp anahtarlarını teslim edeceğiz. Kuralar çekildi, hak sahipleri belli oldu. Birkaç eksik var onlar da giderilecek ondan sonra teslim edilecek. Evler çok güzel, ben inşaatın ilk aşamasından beri buradayım. Kendim de inşaatçı olduğum için evlerin sağlam olduğunu biliyorum.” dedi.

"Kadın gözüyle bakınca daha farklı evler, güzel"

Evlerin kadınlar içinde güzel planlandığını ifade eden Şeyma Gazel, “Yeni köy evleri çok güzel. Bire bir içinde bulundum. Geldim gittim, çalışanlara yardımcı olduk. Eşim muhtar olduğu için sürekli buradaydım. Evler çok güzel. Kadın gözüyle bakınca daha farklı evler güzel, genişlik güzel. Bizim burası soğuk olduğu için kışın yalıtımlı olması çok iyi." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)