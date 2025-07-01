Hatay'da yanan alanlar görüntülendi

Türkiye, sıcakların başlamasıyla birlikte yangınlarla mücadele ediyor.
Yurt genekinde çıkan yangınlara müdahale sürerken, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ
Yangının etkili olduğu 3 mahallede zarar gören alanlar dronla görüntülendi.
Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer alıyor.
3 MAHALLE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.