Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali Hatay'da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi'nde 48. güne gelindi. 12 gün sonra hizmete girecek olan hastanenin son hali dikkat çekti. Kısa sürede katedilen yola ait görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler Türkiye'nin en büyük sınavlarından biri oldu.

Afet sebebiyle 50 binden fazla canımızı kaybettik.

Devlet millet el ele yürütülen süreçte vatandaş için tüm imkanlar seferber edildi.

Evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri 24 Mart'ta atıldı

Bu kapsamda büyük zarar gören şehirlerden biri de Hatay oldu.

Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.

"Temeli atılmadı" dediler

Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasından bu yana 48 gün geçti. Bu süre zarfında hastanenin temelinin atılmadığına dair ortaya birçok yalan saçıldı.

Defne Devlet Hastanesi'ne ait sosyal medya hesabı ise bu yalanlara karşı, yürütülen çalışmaları göstermek adına her gün paylaşım yaptı.

Bitimine 12 gün kaldı

Hastanenin 48. güne ait paylaşım ise herkesin dikkatini çekti. Bitimine 12 gün kalan hastanenin neredeyse tamamlanmış hali gözler önüne serildi.



80 yoğun bakım yatağı

Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.