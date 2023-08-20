İHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşadığı felaketinin yaralarını sarıyor.

11 ilde yıkıma neden olan depremin izleri siliniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da ekiplerin hummalı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Devasa binalar dinamitle yıkıldı

Antakya ilçesinde 16 katlı iki devasa binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı.

O anlar kamerada

Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıkımın ardından binaların enkazıysa dron ile havadan görüntülendi.

Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor: Devasa binalar dinamitle patlatıldı
Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor: Devasa binalar dinamitle patlatıldı