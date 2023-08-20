Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor: Devasa binalar dinamitle patlatıldı Deprem sonrasında yıkım çalışmalarının sürdüğü Antakya'da 16 katlı iki dev binanın yıkımında dinamit kullanıldı. Binaların bir anda yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarıyor. 11 ilde yıkıma neden olan depremin izleri siliniyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da ekiplerin hummalı yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Devasa binalar dinamitle yıkıldı Antakya ilçesinde 16 katlı iki devasa binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. O anlar kamerada Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkımın ardından binaların enkazıysa dron ile havadan görüntülendi.