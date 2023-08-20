Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor: Devasa binalar dinamitle patlatıldı

İHA
Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşadığı deprem felaketinin yaralarını sarıyor.
11 ilde yıkıma neden olan depremin izleri siliniyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da ekiplerin hummalı yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.
Devasa binalar dinamitle yıkıldı
Antakya ilçesinde 16 katlı iki devasa binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı.
O anlar kamerada
Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıkımın ardından binaların enkazıysa dron ile havadan görüntülendi.