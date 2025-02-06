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Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir acıyla sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilendi ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaşımız ise yaralandı.

Asrın felaketinin üzerinden bugün ise tam 2 yıl geçti.

Depremin ikinci yılında, sevdiklerinin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyanlar, bir araya geldi.

SESİMİ DUYAN VAR MI

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti ve yakınlarını anmak için yürümek isteyen Hataylılar, hep ağızdan o can acıtan soruyu telaffuz etti.

Sevdiklerini anmak için bir araya gelenler, "Sesimi duyan var mı" dedi...

İKİ YIL GERİDE KALDI...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.