Hatay’ı yıkan depremlerden yeni görüntü: Daha önce hiç yayınlanmadı Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonunda kayda alınan görüntüler, felaketi bir kez daha hatırlattı.

İHA Türkiye, deprem gerçeğiyle 6 Şubat’ta acı bir şekilde yüzleşti. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi… 11 ilde büyük yıkım oldu, binlerce insan enkaz altına kalarak can verdi. Bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntüler “Asrın felaketi” olarak tarihe geçen depremler sırasında yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Geriye dönük yapılan incelemede fark edilen görüntülerin, Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda kayda alındığı öğrenildi. Bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntülerde istasyonda bulunan çalışanların yaşadığı korku, anbean kameraya yansıdı.