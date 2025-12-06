Hatay'ın deprem sonrası ve şu anki hali havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem bölgesi ayağa kalkıyor...

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

KONUT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

HATAY'IN SON HALİ

Bölgede çalışmalar son hız sürerken Hatay'ın son hali, havadan görüntülendi.

KISA SÜREDE AYAĞA KALKTI

6 Şubat depremleri sonrası yıkılan alanlarda devletin büyük özverisiyle tekrar ayağa kalkan Hatay'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, çalışmaların kısa sürede bitirildiğini söylerken emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

SONA YAKLAŞILDI

Adeta şantiye alanına dönen bölgede iki yılın sonunda 350 bin konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat sürüyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede 160 bin işçi, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.