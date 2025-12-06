Abone ol: Google News

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan son Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Anamur ilçesinde yaşamını yitiren 97 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Maden, düzenlenen törenle toprağa verildi. 5 çocuk babası ve 16 torun sahibi Maden’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 17:31
  • Mersin Anamur'da yaşayan Kore gazisi Mustafa Maden, 97 yaşında vefat etti.
  • Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Maden'in cenazesi, askeri erkan ve ailesi tarafından uğurlandı.
  • Çopurlu Mezarlığı'ndaki törene ilçe protokolü, ailesi ve yakınları katıldı.

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Güneybahşiş Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk 16 torun sahibi Kore gazisi Mustafa Maden, çoklu organ yetmezliği nedeni ile yaşamını yitirdi.

Maden'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri erkan ve ailesi tarafından hastaneden teslim alınarak Çopurlu Mezarlığı'na getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA EDİLDİ

Burada düzenlenen törene Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, gazinin ailesi ve yakınları katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Maden'in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

