Hatay'ın Yayladağı sınır bölgesinde yangın paniği: AFAD son durumu paylaştı

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınında alevler ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı.

Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ederken, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

ORMAN YANGININI SÖNDÜRME, KONTROL ALTINA ALMA VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye’nin Lazkiye kırsalında başlayan ve Hatay’ın Yayladağı sınır bölgesine kadar yaklaşan orman yangınını söndürme, kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarının havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

"YANGINLARA; 734 PERSONEL, 7 UÇAK, 14 HELİKOPTER, 215 ARAÇ İLE MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR"

AFAD’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AFAD Başkan Yardımcımız Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Dr. Sadi Ergin ve ilgili Daire Başkanları çalışmaları yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere gece saatlerinde bölgeye intikal etmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Hatay Büyükşehir ve Yayladağı Belediyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, 112 Sağlık ve destek illerin ekipleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki kamu kurum kuruluşları, Kızılay ve sivil toplum ekipleri bölgede görev yapmaktadır.



Yangının Yayladağı sınırımıza ulaşan kısmında kontrol sağlanmış olmakla birlikte soğutma ve yeniden oluşması muhtemel sıçramalara karşı çalışmalar devam etmektedir. Yangınlara; 734 personel, 7 uçak, 14 helikopter, 215 araç ile müdahale edilmektedir. Yangınların kontrol altına alınması için büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, ekiplerimize teşekkür ederiz.

NE OLMUŞTU

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye'den de destek ekip gitmişti.

Günlerdir devam eden orman yangınında alevler ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesine sınırına ulaşmıştı.

Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar.