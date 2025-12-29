Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULDU

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

GAZZE'DE DEVAM EDEN ATEŞKES SÜRECİ

Cumhurbaşkanı, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze’nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye’nin ve Kuveyt’in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

İSRAİL'İN SOMALİLAND'I TANIMA KARARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland’ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

NİJER CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmeden hemen sonra Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

TÜRKİYE, NİJER'İN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.