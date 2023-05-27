Hataylı depremzede 40 günde tamamlanan afet konutlarını görünce inanamadı Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentte, yapımı tamamlanan 3 köy evi, depremzedelerin büyük beğenisini topladı. Ailesiyle evi gezen Rasim Veysi, "İnanmadım, geldim gözümle gördüm. Yapmışlar ve dört dörtlük. Kendin yapmak istesen bu kadar güzel yapamazsın." dedi.

İHA

Asrın felaketinde 4'üncü aya girildi.

Büyük yıkımların yaşandığı 11 ilde, devletin tüm imkanları seferber etmesiyle yaralar hızlıca sarıldı.

Bu süreçte enkaza dönen kentler ayaklandırılırken, söz verildiği gibi afet konutları için harekete geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hasar tespit çalışmaları yürütülürken bir yandan da konutların temelleri atıldı.

Öyle ki kimi kalıcı köy evi ve afet konutları teslim edilmeye dahi başlandı.

Hatay'ın afet konutları yükseliyor

Depremin en fazla vurduğu Hatay'da da kalıcı konutlar ve köy evleri hızla yükseliyor.

Altınözü ilçesinde inşası devam eden 20 bloklu 364 konut için 612 personel, 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor.

4 blokta kaba inşaat tamamlanırken, 4 blokun yapımında ise büyük mesafe alındığı görüldü.

Perde beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan örnek evler, ziyarete gelen depremzedelerin beğenisini topladı.

"Kendin yapmak istesen bu kadar güzel yapamazsın"

Evi ailesiyle inceleyen Rasim Veysi, şu ifadeleri kullandı:

Kendin yapsan bu şekilde bir ev yapamazsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yapamaz dediklerinden bakın örneğinin biri. Diğerleri de yapılıyor. Depremzedeyim, Antakya’dan merak ettiğim için bu evleri görmeye geldim. Benim evlerim gitmiş, canım yanmış. İnanmadım, geldim gözümle gördüm, yapmışlar ve dört dörtlük. Kendin yapmak istesen bu kadar güzel yapamazsın. Devletimiz ve milletimiz var olsun.

"Hayal edilmeyecek kadar güzel bir ev yapılıyor"

Babatorun Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer ise şöyle konuştu:

Mahallemize 150 konut Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılıyor. 40 gün içinde ilk üç ev ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tutuyor. Her zaman kendisi depremzedelerin yanında. Hayal edilmeyecek kadar güzel bir ev yapılıyor. Köy halkımız heyecanla evlerini bekliyor. İçi de çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza minnettarız, bizi hiç yalnız bırakmıyor.

"40 günde tamamlandı"

İnşaat Mühendisi Esra Abdulganioğlu: