Hüsn-i hat ustası Hasan Çelebi hayatını kaybetti

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Hat sanatının büyük ustası Hasan Çelebi'den sevenlerini üzecek haber geldi...

82 yaşındaki olan ve "Hattatların Reisi" olarak kabul edilen Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Dünyanın birçok camilerinde imzası bulunan, son büyük projeleri Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Hattat Hasan Çelebi 82 yaşında hayatını kaybetti.

NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLMUŞTU

Dünyanın dört bir yanında eserleri bulunan Türkiye'nin en büyük hüsn-i hat sanatçısı Hasan Çelebi’nin yazıları, pek çok caminin kubbe, mihrap, cümle kapısı ve duvarlarını süslüyor.

Uzun yıllar talebe yetiştiren Çelebi, geçtiğimiz yıl da Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün sahibi olmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Hattat Hasan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur’an-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum.

Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.

Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.