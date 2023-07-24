Hava araçlarının önemini gözler önüne seren video: Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi kamerada Muğla'da başlayan orman yangını için ekipler havadan ve karadan seferber oldu. Yangın söndürme helikopterinin yangın bölgesine yaptığı nokta atışı ise göz doldurdu.

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İHA

Aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınları yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalardan bu yana birçok noktadan alevler yükseldi.

Ekiplerin mücadelesi ile alevlere müdahale edildi.

Bugün bir yangın haberi de Muğla'dan geldi. Milas ilçesindeki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor.

Yangına, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel ile karadan, 6 uçak ve 6 helikopter ile de havadan müdahale ediliyor.

Helikopterden nokta atış

Son yıllarda artış gösteren orman yangınlarına karşı, karadan olduğu kadar en az havadan yapılan müdahaleler de önem arz ediyor.

Sortileri ile yangın bölgelerinde yoğun çalışma yapan yangın söndürme helikopterleri ve uçakların pilotları ile hava ekipleri de alevlere müdahalede etkin rol alıyor.

Çıkan orman yangınında helikopter ekibinin bölgenin üzerinde yaptığı başarılı uçuş ve nokta atışı yaparak tam olarak alevlerin üzerine bırakılan su ile alevlerin sönmesi kameralara yansıdı.

Çekilen görüntülerde yangınla mücadelede hava araçlarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.