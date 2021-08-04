Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz kimdir? Görev süresi uzatıldı!

YAŞ toplantısının ardından görev süresinin uzatıldığı açıklanan Hava Kuvvetleri Komutnaı Hasan Küçükakyüz kimdir merak ediliyor. İşte Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün hayatı ve kariyeri...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Akabinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kimdir? Hasan Küçükakyüz kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi..

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR?

1957'de Trabzon ilinin Of ilçesinde doğan Hava Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamlayarak 1978 yılında Hava Harp Okulundan mezun olmuştur. 1980 yılında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj eğitimini müteakiben 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamlamıştır.

Orgeneral Küçükakyüz, 1987 yılında Hava Harp Akademisi, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır.

Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006), Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008), Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011), Hava Harp Okulu Komutanı (2009), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı (2011-2012), Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (2013-2015), Hava Eğitim Komutanı (2015-2016), Muharip Hava Kuvveti Komutanı (2016-2017) görevlerinde bulunmuştur.

21 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya başlayan Orgeneral Küçükakyüz'ün NATO Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası bulunmaktadır.